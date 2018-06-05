Задержан подозреваемый в краже из автомобиля

05 Июня 2018 года, 14:09

КОЛА/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - В ходе проверки ОМВД России по Кольскому району по обращению мужчины, 1986 года рождения, о краже аккумулятора, блока климат-контроля, блока индикации, зеркала заднего вида из его автомобиля марки ВАЗ был задержан подозреваемый. Им оказался житель Колы, 1995 года рождения.

Владелец автомобиля сообщил, что припарковал свой автомобиль у дома на улице Победы, а утром обнаружил разбитым стекло левой двери, через которое злоумышленник украл приглянувшиеся ему вещи.

Сотрудниками полиции были опрошены предполагаемые очевидцы кражи, благодаря чему был составлен примерный образ злоумышленника.

После поимки преступника, сотрудниками правоохранительных органов, сообщается, что ранее злоумышленник в их поле зрения не попадал.

Похищенное имущество изъято и передано владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, преступнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.