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Жизнь в Мурманске


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Главная » Криминал » Житель Кандалакши обокрал предприятие на 40 тысяч рублей
 
 
 
 
05 Июня 2018 года, 18:41

Житель Кандалакши обокрал предприятие на 40 тысяч рублей


МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Руководство промышленного предприятия из города Кандалакша обратилось в дежурную часть местного МВД с заявлением о краже компьютерного имущества, оценённым суммой в 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был опрошен директор предприятия, а также сняты отпечатки пальцев рук и обуви подозреваемого.

В результате проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершил местный житель, 1996 года рождения. Злоумышленник ранее уже был неоднократно судим за подобный вид преступления.

Как рассказал полицейским сам преступник, он проник на предприятие, разбив окно. А увидев компьютерное оборудование, злоумышленник решил прихватить его с собой, чтобы потом перепродать, что удалось сделать частично.

На данный момент полицейскими изъята часть оборудования, которую злоумышленник не успел сбыть, а молодому человеку грозит уголовный срок до 5 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взята подписка о невыезде.

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