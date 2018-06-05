Апатитчанин получил в грудь ножом в ходе ссоры со знакомым.

05 Июня 2018 года, 17:10

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - В ночь на 5 июня в городе Апатиты в доме по улице Строителей в одной из квартир в ходе ссоры местный житель ударил ножом в грудь своего знакомого. Пострадавший, 1972 года рождения, скончался на месте от тяжких телесных повреждений.

В ходе оперативного расследования сотрудниками правоохранительных органов был выявлен и задержан подозреваемый, 1977 года рождения.

Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому вынесено обвинение в убийстве, до суда он будет находиться под стражей. Расследование продолжается, проводится следственная проверка для восстановления полной картины происшествия.

Фото: СУ СК РФ по Мурманской области