Жителя Кировска отправили в колонию и оштрафовали за смертельное ДТП

06 Июня 2018 года, 10:30

КИРОВСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ — В Кировске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. В сентябре 2017 года 24-летний кировчанин, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в результате которого один человек погиб и еще нескольким гражданам был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года. Одновременно судом удовлетворены исковые требования пострадавшей стороны о компенсации морального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 800 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.