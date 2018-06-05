Житель Сафоново получил условный срок за потасовку в подъезде

06 Июня 2018 года, 11:17

МУРМАНСК/6 июня /БИ-ПОРТ - Жителя Сафоново осудили за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине. В декабре 2017 года между подсудимым и его сожительницей, в момент распития спиртных напитков, произошла ссора. Вступиться за женщину решил её сын, однако поплатился за это травмой. Подсудимый перекинул молодого человека через перила в подъезде.

В ходе рассмотрения уголовного дела была установлена причина конфликта - неоднократные обращения гражданки в правоохранительные органы с угрозой об убийстве в её адрес.

В ходе рассмотрения уголовного дела североморским судом, подсудимый был признан виновным в совершении преступления по статье 111 части 1 УК РФ. Решением суда ему было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.