В Мончегорске выявили поддельную пятитысячную купюру

06 Июня 2018 года, 13:00

МОНЧЕГОРСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ — В Мончегорске выявлена поддельная купюра номиналом 5000 рублей. С заявлением в полицию обратилась продавец одного из продуктовых магазинов, которая обнаружила в кассе «билет банка приколов».

Как оказалось, накануне местная жительница, набрав продуктов питания на сумму 456 рублей, прошла в кассовую зону и предъявила для оплаты купюру номиналом 5000 рублей. Получив сдачу, женщина покинула магазин. Только после этого продавец-кассир обнаружила, что купюра поддельная.

Росгвардейцы по ориентировке задержали мошенницу и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в отношении ранее несудимой местной жительницы, 1962 года рождения, возбуждено уголовное дело.