18-летнему жителю Териберки грозит до 5 лет лишения свободы за угон автомобиля

06 Июня 2018 года, 18:45

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - В ходе расследования полиции по обращению жителя посёлка Териберка о краже автомобиля ВАЗ-2115 было возбуждено уголовное дело.

Мужчина, 1985 года рождения, обратился в отделение полиции населённого пункта с заявлением о краже его автомобиля, припаркованного у дома по улицу Первой Пятилетки. Через недолгое время после обращения сотрудниками полиции был выявлен и задержан подозреваемый. Им оказался 18-летний житель Териберки, ранее судимый за преступления подобного рода.

Как рассказал сотрудникам полиции сам преступник, он захотел прокатиться и воспользовался тем, что автомобиль был открыт, а ключи находились в замке зажигания.

По данному факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Угон». Молодой преступник на данный момент задержан, ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.