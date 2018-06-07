Мурманчанину грозит до 15 лет колонии за убийство жены

07 Июня 2018 года, 12:50

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своей супруги. Преступление было совершено в феврале 2018 года. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры со своей супругой он взял кухонный нож и нанёс ей удар в левую половину грудной клетки. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В случае если суд придет к выводу о доказанности виновности обвиняемого, то последнему может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Мурманска.