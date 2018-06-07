Мурманского полицейского осудили условно за фальсификацию уголовного дела

07 Июня 2018 года, 13:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области вынесли приговор бывшему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции УМВД России по Мурманской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации.

Как было установлено, мужчина в 2016 году с целью имитации служебной деятельности и улучшения статистических показателей по раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сфальсифицировал проведение «проверочной закупки». Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

«В результате сфальсифицированные материалы послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заведомо невиновного лица», - сообщил собеседник агентства.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемых деяниях, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.