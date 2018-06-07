Начальница почтового отделения в Мурманске похитила чужую пенсию

07 Июня 2018 года, 15:07

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске начальнику почтового отделения вынесли приговор по обвинению в мошенничестве. Женщина обманным путём похитила чужую пенсию.

Как было установлено, в августе 2017 года подсудимая оформила поручение на имя потерпевшего на доставку принадлежащей последнему пенсии и обналичила по указанному поручению денежные средства в сумме 39,5 тысяч рублей.

Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью, пояснила, что совершила преступления в связи затруднительным материальным положением. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком 2 года, возложив на подсудимую исполнение ряда обязанностей. Приговор не вступил в законную силу.