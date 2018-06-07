За удар сотрудника полиции жителю Мончегорска грозит срок

08 Июня 2018 года, 10:57

МОНЧЕГОРСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - В Мончегорске завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в применении насилия в отношении представителя власти.

Как было установлено, 8 марта 2018 года подозреваемый курил в подъезде. Жильцы вызвали полицейских, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. В ответ на требование проследовать в отдел внутренних дел для разбирательства мужчина ответил отказом и ударил кулаком сотрудника уголовного розыска.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мончегорский городской суд для рассмотрения по существу.