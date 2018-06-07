Житель Оленегорска оштрафован за вождение в нетрезвом виде

08 Июня 2018 года, 12:20

ОЛЕНЕГОРСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ — В Оленегорске осудили местного жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель ранее уже был подвергнут административному наказанию за подобное нарушение.

Судом установлено, что мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Противоправные действия были пресечены сотрудниками МО МВД России «Оленегорский» при осуществлении им движения по улицам города Оленегорска.

По результатам рассмотрения уголовного дела по существу подсудимый вину в содеянном признал полностью. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года и 8 месяцев.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.