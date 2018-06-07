В мурмашинскую колонию прислали чай с наркотиками

08 Июня 2018 года, 12:58

МУРМАШИ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ — В исправительной колонии №18 при досмотре передачи, поступившей на имя одного из осуждённых, были выявлены подозрительные чайные пакетики. Более тщательное изучение подозрительных предметов показало, что внутри девяти из них находятся бумажные свёртки с неустановленным веществом.

«К досмотру была привлечена наркоразыскная собака, которая своим поведением дала основание полагать, что в обнаруженных свёртках могут находиться наркотики», - сообщили «Би-порту» в УФСИН по Мурманской области.

По данному факту в учреждение была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Вещество передано на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. В настоящее время проводится проверка.