Северянин набросился на знакомого с тростью-клинком

08 Июня 2018 года, 15:22

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 8 июня/ БИ-ПОРТ — Жителю Туломы дали условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Как было установлено, в марте 2018 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс своему знакомому удар рукоятью трости, к которой было прикреплено лезвие ножа с длиной клинка 155 мм в область груди.

При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства, а именно полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной, состояние здоровья и инвалидность подсудимого. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также был удовлетворён граждански иск Территориального фонда обязательного медицинского страхования на сумму 67 тысяч рублей.