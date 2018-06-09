Подрядчика умбского долгостроя посадят на четыре года

09 Июня 2018 года, 11:48

УМБА/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Генеральному директору ООО «Мурманэнергострой» Геннадию Трубицину, который выступил в качестве подрядчика по муниципальному контракту на строительство малоэтажного жилого дома в Умбе, постановлением суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и два месяца. Кроме того, руководитель предприятия обязан выплатить штраф в сумме 300 тысяч рублей.

«Следствием и судом установлено, что Трубицин, действуя из корыстных побуждений, в период с октября по декабрь 2014 года, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Мурманэнергострой», выступая подрядчиком по муниципальному контракту возведения малоэтажного дома по улице Комсомольской в Умбе, совершил хищение бюджетных денежных средств в общей сумме более 19 миллионов рублей», – говорится в сообщении регионального следкома. Ранее сообщалось, что размер ущерба был оценён более чем в 30 млн рублей.

Представители следкома также напомнили, что при задержании у руководителя предприятия были обнаружены боеприпасы.

Фото: onf.ru