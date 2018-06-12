Жителя Умбы будут судить за разжигание ненависти к евреям

13 Июня 2018 года, 11:14

КАНДАЛАКША/ 13 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Умбы, обвиняемого в возбуждении ненависти к группе людей по признакам национальности и вероисповедания. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

По версии следствия, обвиняемый разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» тексты, содержащие высказывания, призывающие к враждебным действиям в отношении евреев и людей, исповедующих иудаизм.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.