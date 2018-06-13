«Принявший на грудь» мурманчанин убил товарища, ударив его ножом 15 раз

13 Июня 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ленинского административного округа направила в суд уголовное дело по обвинению в местного жителя, 1981 года рождения. Его обвиняют в совершении умышленного причинения смерти.

По версии органа следствия он в феврале этого года в одной из квартир города употреблял алкоголь в компании. В ходе конфликта мужчина умышленно, вооружившись хозяйственным ножом, нанёс знакомому не менее 15 ударов клинком указанного ножа в жизненно-важные органы. От полученных телесных повреждений наступила смерть потерпевшего на месте преступления.

Уголовное дело расследовано следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области. В случае, если суд придет к выводу о доказанности виновности обвиняемого, то ему может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.