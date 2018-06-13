Пьяный водитель в Мурманске подложил взятку под коврик в полицейском автомобиле

13 Июня 2018 года, 18:50

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ленинского округа утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Мурманска. 13 мая примерно в 23:50 пытался дать инспектору ДПС взятку в размере 3400 рублей. Тем самым мужчина хотел остаться безнаказанным за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Деньги он осторожно положил под коврик «Форд Фокуса» дорожного полицейского.

Но преступные действия, направленные на дачу взятки инспектору ДПС доведены до конца не были, так как инспектор ДПС не принял взятку. Он сообщил о случившемся в дежурную часть, после этого принял меры по сохранению следов преступления до прибытия следственно-оперативной группы.

Указанное деяние квалифицировано органом предварительного расследования как покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Максимальным наказанием, предусмотренным статьёй, является лишение свободы на срок до одного года. Кроме того, данная норма закона в качестве наказания предусматривает возможность наложения на осуждённого штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.