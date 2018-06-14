Житель Оленегорска жестоко забил собутыльника

15 Июня 2018 года, 10:34

ОЛЕНЕГОРСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — В Оленегорске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено в октябре 2017 года.

По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшим в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина, 1987 года рождения, нанёс 57-летнему потерпевшему более 20 ударов деревянной ножкой от стула по различным частям тела, а затем 8 ударов кухонным ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу.