Большая игра: жительница Оленегорска организовала подпольное казино

15 Июня 2018 года, 12:55

ОЛЕНЕГОРСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — В Оленегорске вынесли приговор местной жительнице, которую обвиняют в незаконной организации азартных игр. Как рассказали в Следственном комитете по Мурманской области, в 2017 году женщина открыла подпольное казино, где проводила азартные игры с материальным выигрышем.

«Она принимала и распределяла гостей и клиентов, разъясняя процесс игры, правила и условия получения выигрыша, принимала денежные средства от игроков и зачисляла их на виртуальный счет, а также контролировала сбор прибыли, при этом она разъясняла правила конспирации и порядок действий в случае прибытия сотрудников правоохранительных органов», - сообищил «Би-порту» в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела следствием было изъято компьютерное оборудование, электронно-вычислительные машины, «черная касса» и бухгалтерская документация. Были также допрошены клиенты, специалисты в области игорного бизнеса, собраны другие доказательства по уголовному делу.

Свою вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая, 1961 года рождения, признала полностью. Уголовное дело в отношении женщины прекращено судом в связи с деятельным раскаянием подсудимой. Основания прекращения уголовного дела являются нереабилитирующими.

Фото: СК России по Мурманской области