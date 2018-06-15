Мурманчанин отправится в тюрьму на 7 лет за убийство соседа по неосторожности

15 Июня 2018 года, 14:09

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Вынесен приговор в отношении 29-летнего мурманчанина, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему соседу, которое повлекло за собой смерть потерпевшего.

Сообщается, что в декабре 2016 года обвиняемый во время конфликта со своим соседом по лестничной площадке нанес ему не менее двух ударов кулаками по голове и не менее одного удара ногой по спине, причинив тем самым тяжкие телесные повреждения. В результате чего, потерпевший скончался в больнице 4 января 2017 года.

По решению Ленинского районного суда, гражданину назначено лишение свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый на заседании свою вину так и не признал.