В Мурманск санавиацией доставили четырехлетнего ковдорчанина, выпавшего из окна

16 Июня 2018 года, 10:50

КОВДОР/16 июня/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов опубликовал на своей странице в социальных сетях подробности случившейся вчера в городе трагедии. Как уже ранее сообщал «Би-порт», четырехлетний мальчик выпал из окна одной из квартир.

«ЧП случилось в пятницу около 9 часов утра, - уточняет глава района. – Родители оставили ребенка одного. Малыш выпал из форточки на козырек здания. Ребенок был госпитализирован в Ковдорскую больницу, а затем санитарной авиацией доставлен в Мурманск».

Сергей Сомов настоятельно просит родителей присматривать за детьми, а также напоминает, что заведомое оставление без помощи лица, не имеющего возможности принять меры к самосохранению, может грозить уголовной ответственностью.