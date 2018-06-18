В Заполярье осудили мошенника из Курганской области

18 Июня 2018 года, 19:20

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске вынесли приговор жителю Курганской области. 31-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как было установлено в ходе судебного заседания, с декабря 2016 года по июль 2017 года подсудимый звонил пожилым жителям Мурманска и представлялся полицейским. В ходе разговора он сообщал им заведомо ложную информацию об обстоятельствах, в результате которых их родственникам грозит уголовная ответственность.

«За не привлечение к ответственности мужчина требовал у пенсионеров от 40 тысяч до 1,4 млн рублей. В результате указанных действий у пожилых людей похищено более 3 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.