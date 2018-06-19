Полицейскому дали условный срок за применение силы против нарушителя

19 Июня 2018 года, 17:00

СЕВЕРОМОРСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ — В Североморске вынесли приговор инспектору патрульно-постовой службы, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Мужчина работает в мобильном взводе отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной.

Как было установлено, 24 мая 2016 года потерпевший находился в автомобиле ГИБДД, где сотрудники составляли на него протокол об административном правонарушении. Подсудимый в отсутствие оснований для применения физической силы, умышленно и явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, незаконно вытащил потерпевшего из служебного автомобиля, уложил лицом вниз на землю и заломил руки.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с лишением права занимать должности представителя власти сроком на 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: svk.comnordic_hanna