Рецидивиста из Мурмашей отправили в колонию за убийство

20 Июня 2018 года, 09:39

МУРМАШИ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ — Вступил в законную приговор жителю Мурмашей, обвиняемому в убийстве знакомого. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи, угоны автомобилей и убийство с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как было установлено, ночью 3 января 2018 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым нанёс ему несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчину приговорили к 13 годам колонии особого режима. С него также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей стороны в сумме 300 тысяч рублей.

Полагая назначенное наказание чрезмерно суровым, осужденный обжаловал приговор. Между тем, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда посчитала его доводы необоснованными и оставила приговор без изменения, а жалобу осуждённого – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.