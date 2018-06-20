Подростка из Мончегорска приговорили к условному сроку за хранение амфетамина

20 Июня 2018 года, 19:35

МОНЧЕГОРСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ — В Мончегорске подростку вынесли приговор по обвинению в хранении наркотиков. Местный житель 2001 года рождения приобрел в начале марта амфетамин массой 1,062 гр., которое хранил при себе для личного употребления. Психотропное вещество в крупном размере было изъято из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

Свою вину в совершении инкриминируемого преступления злоумышленник признал полностью, активно способствовал расследованию. Приговором Мончегорского городского суда несовершеннолетний гражданин осужден к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.