Москвич торговал контрафактом в Апатитах

21 Июня 2018 года, 15:34

АПАТИТЫ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ — В Апатитах завершено расследование в отношении жителя Московской области. 31-летнего мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу.

Как было установлено, 28 марта 2018 года мужчина, 1987 года рождения, выступая от имени собственника товара, реализуемого в одном из апатитских магазинов, предложил сотруднику правоохранительных органов взятку. В обмен последний должен был проигнорировать тот факт, что продукция, реализуемая в торговой точке, является контрафактом.

«При этом, даже после разъяснения, что его действия незаконны, злоумышленник, находясь в служебном кабинете, лично передал сотруднику ОЭБИПК МО МВД России «Апатитский» взятку в виде денег в сумме 50 тысяч рублей, пообещав ему еще 100 тысяч рублей за дальнейшее покровительство», - рассказали «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

Обвиняемый совершённое деяние признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 8 лет лишения свободы.