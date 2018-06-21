В Мурманске вынесен приговор очередному фигуранту дела о мошенничестве со страховкой

22 Июня 2018 года, 10:31

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске вынесен приговор очередному фигуранту уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования. На скамье подсудимых на этот раз оказался мужчина, 1985 года рождения.

Как было установлено, подсудимый действовал в составе группы их четырёх человек. Он предоставил в одну из страховых компаний фиктивные документы о ДТП, которого в действительности не было. Введенные в заблуждение представители страховой компании произвели страховые выплаты на сумму 547 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к исправительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства заработной платы осужденного в размере 5%.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: nsovetnik.ru