Жителя Апатитов отправили в колонию за избиение до смерти своего пасынка

22 Июня 2018 года, 12:27

АПАТИТЫ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ — В Апатитах вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего ребенка. Мужчина, 1996 года рождения, причинил тяжкий вред здоровью своему пасынку, отчего последний кончался. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Как было установлено, 4 ноября 2017 года подсудимый нанес множество ударов пятилетнему сыну своей супруги в область головы, тела и конечностей. Причиной таких действий стали разбросанные ребёнком игрушки. Мальчик с травмами был госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦГБ, где на следующий день скончался.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу территориального Фонда обязательного медицинского страхования затрат, связанных с лечением ребенка, на сумму 86 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.