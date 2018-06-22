Северянина осудят за покушение на убийство 8 марта

23 Июня 2018 года, 12:09

АПАТИТЫ/23 июня/ БИ-ПОРТ – Заполярные следователи передали в суд громкое уголовное дело о покушении на убийство у бара «Викинг» в Апатитах. Преступление произошло в Международный женский день. 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из травматического пистолета «Оса» в своего противника. 38-летний апатитчанин получил открытую черепно-мозговую травму. К счастью, его спасли. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Виновнику случившегося грозит до 15 лет лишения свободы.