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Без остановки, зато со свалкой из покрышек. Как живется в Кильдинстрое?
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

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Главная » Криминал » Северянина осудят за покушение на убийство 8 марта
 
 
 
 
23 Июня 2018 года, 12:09

Северянина осудят за покушение на убийство 8 марта


АПАТИТЫ/23 июня/ БИ-ПОРТ – Заполярные следователи передали в суд громкое уголовное дело о покушении на убийство у бара «Викинг» в Апатитах.  Преступление произошло в Международный женский день. 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из травматического пистолета «Оса» в своего противника. 38-летний апатитчанин получил открытую черепно-мозговую травму. К счастью, его спасли. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Виновнику случившегося грозит до 15 лет лишения свободы.

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