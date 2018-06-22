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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Криминал » Жительницу Кировска приговорили к десяти годам колонии за убийство
 
 
 
 
25 Июня 2018 года, 10:11

Жительницу Кировска приговорили к десяти годам колонии за убийство


КИРОВСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ — В Кировске вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве сожителя. Преступление женщина совершила в апреле 2018 года, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как было установлено, 33-летняя кировчанка в день преступления находилась в одной из квартир на улице Олимпийской в состоянии алкогольного опьянения. Между ней и её сожителем произошёл конфликт, в ходе которого она нанесла мужчине, 1970 года рождения, не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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