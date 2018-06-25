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Главная » Криминал » В Мурманске бывший контрактник растратил деньги товарища, а затем украл у женщины велосипед
 
 
 
 
25 Июня 2018 года, 14:37

В Мурманске бывший контрактник растратил деньги товарища, а затем украл у женщины велосипед


МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Бывшему рядовому контрактной службы вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение. Суд признал достаточными доказательства вины, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

Следствием и судом установлено, что 6 ноября 2017 года в Мурманске подсудимый употреблял в компании спиртные напитки. При этом он подсмотрел ПИН-код банковской карточки одного из выпивающих, которой тот расплачивался безналичным порядком, приобретая различные товары. Бывший контрактник на следующий день, 7 ноября в арендованной «другом» квартире украл у него из кармана банковскую карту.

В тот же день он тайно похитил с банковского счёта потерпевшего 45000 рублей, а также приобрёл в магазине «Айпорт» мобильный телефон на сумму 64990 рублей и аксессуары стоимостью 27700 руб. Кроме того, в магазине «Машины времени» он купил наручные часы «Дизель» стоимостью 27 270 рублей. А 20 ноября 2017 года похититель, находясь в холле дома № 9 по улице Фестивальной, через имеющую остекление дверь кладовой похитил велосипед «Стерн», стоимостью 10605 рублей.

Мурманским гарнизонным военным судом подсудимому, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и девять месяцев в колонии-поселении. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего Андреева на сумму 122547 рулей.

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  • Ахренеть!!! Кого в армию берут служить?! ;-)) Куда кадровики смотрели?..
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