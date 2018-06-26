Житель Кировска может заплатить 20 тысяч рублей за пинок в живот несовершеннолетнего

26 Июня 2018 года, 18:30

КИРОВСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — В Кировске суд встал на сторону пострадавшего ребёнка и постановил взыскать в его пользу компенсацию морального вреда. Об этом рассказали в прокуратуре Мурманской области.

В мае 2018 года суд приговорил местного жителя, 1984 года рождения, к восьми месяцам исправительных работ. Мужчина в феврале этого же года из хулиганских побуждений ударил подростка, 2004 года рождения, ногой в живот. В результате преступных действий несовершеннолетнему причинен моральный вред.

С учетом фактических обстоятельств дела прокуратурой предъявлено исковое заявление в интересах ребёнка о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей. В настоящее время исковое заявление находится в стадии рассмотрения.