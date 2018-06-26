Мурманчанин напал на женщину, чтобы отобрать телефон

27 Июня 2018 года, 11:11

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Житель Мурманска, 1981 года рождения, напал на женщину с целью кражи её имущества, находящегося при ней.

Сообщается, что ночью 8 июня злоумышленник, находившийся в нетрезвом виде, напал на потерпевшую, 1970 года рождения. Чтобы подавить сопротивление потерпевшей, мужчина достал нож и угрожал им. У женщины хватило сил оказать сопротивление злоумышленнику, но тот, ударив её по лицу кулаком, похитил из кармана куртки потерпевшей принадлежащей ей мобильный телефон и с похищенным имуществом с места совершения преступления попытался скрыться, однако был задержан одним из прохожих, который отреагировал на крики о помощи потерпевшей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.