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Главная » Криминал » Житель Кандалакши проведёт 2,5 года в колонии за угон автомобиля
 
 
 
 
27 Июня 2018 года, 11:43

Житель Кандалакши проведёт 2,5 года в колонии за угон автомобиля


КАНДАЛАКША/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Жителю Кандалакши районным судом вынесен приговор о лишении свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

Ранее было установлено, что подсудимый, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль у потерпевшего, на заднем сидении которого спал четырёхлетний ребёнок.

Ранее обвиняемый уже подвергался административному наказанию за нарушение правил дорожного движения.

Сообщается, что подсудимый в состоянии опьянения управлял угнанным автомобилем с находившемся в нем ребенком, пытался скрыться, однако был задержан знакомыми потерпевшего.

Во время рассмотрения дела судом, подсудимый свою вину полностью признал. Также суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который ранее неоднократно судим, привлекался к административной ответственности, отрицательно характеризуется по месту жительства. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, судом учтено активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Таким образом, суд постановил лишение свободы виновного сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

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