Житель Мурмашей до смерти забил собутыльника

27 Июня 2018 года, 13:28

МУРМАШИ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Вступил в законную силу приговор в отношении 39-летнего жителя Мурмашей. Его признали виновным в убийстве своего собутыльника, с которым был мало знаком.

3 января текущего года мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе возникшего конфликта подсудимый нанёс потерпевшему не менее четырех ударов ножом в область живота, а также не менее четырех ударов по верхним конечностям. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления. Хозяйка квартиры сообщила о случившемся в дежурную часть полиции.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, а также преступления против собственности. На период следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в ходе судебного заседания потерпевшей стороной был предъявлен иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением в размере 300 тысяч рублей.