Жительница Апатитов сядет в тюрьму на семь лет

27 Июня 2018 года, 15:24

АПАТИТЫ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Жительницу Апатит признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сообщается, что вечером 31 августа 2017 году, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в городе Апатиты, в ходе ссоры со своим супругом, 1980 года рождения, вооружилась деревянным табуретом, после чего умышленно и со значительной силой нанесла им один удар по мужчине, отчего он упал на пол. После чего обвиняемая нанесла табуретом ещё один удар в область головы лежащему на полу и не оказывающему сопротивления супругу, причинив телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от которой мужчина скончался.

Важно отметить, что после совершения преступления женщина некоторое время скрывалась от следствия, в том числе на попутном транспорте добралась до города Москвы, где приняла участие в телевизионном шоу на одном из центральных российских телеканалов, рассказав свою историю произошедшего, ссылаясь на то, что в момент совершения преступления действовала в условиях необходимой обороны. Её версия происходящего была опровергнута в ходе предварительного следствия.

Таким образом, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.