Двое мурманчан сильно избили своего товарища

28 Июня 2018 года, 11:45

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, 1984 года рождения, обвиняемого в избиении своего товарища.

18 октября 2017 года обвиняемый и его соучастник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к потерпевшему по месту его жительства, где из личных неприязненных отношений умышленно нанесли потерпевшему не менее 16 ударов кулаками и ногами по голове и телу, причинив ему закрытую тупую сочетанную тяжелую травму тела с травматическим шоком 2-3 степени.

Указанные телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Следствием было выяснено, что в больницу потерпевший поступил в тяжелом состоянии, длительное время находился в реанимации, произошедшее помнит очень плохо, имеет проблемы с речью, с настоящее время оформляет документы для установления инвалидности.

В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемый признал вину полностью.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.