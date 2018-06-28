Северянке грозит до 6 лет тюрьмы за кражу государственных денег

28 Июня 2018 года, 14:40

ПОЛЯРНЫЙ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Северянке грозит до 6 лет колонии за незаконную кражу денежных средств.

Следствием предварительно установлено, что подозреваемой, являющейся главным врачом «Медико-санитарной части №5» Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №120» Федерального медико-биологического агентства, в 2016 году был предоставлен очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, который она провела за пределами Мурманской области. Понимая, что в соответствии с законодательством Российской Федерации ей дано право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, женщина решила похитить бюджетные денежные средства, воспользовавшись своим служебным положением.

Выяснилось, что подозреваемая приобрела фиктивные чеки автозаправочных станций, а также фальсифицировала свое отпускное удостоверение, где было указано об её нахождении в отпуске в городе Севастополе. Затем, на основании ложных документов, представленных ею позднее в бухгалтерию учреждения, а также подписанных ею же финансовых документах, подозреваемой в качестве оплаты к месту проведения отпуска и обратно выплачены денежные средства в сумме более 24 тысячи рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Северянке грозит лишение свободы на срок до 6 лет.