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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Северянке грозит до 6 лет тюрьмы за кражу государственных денег
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 14:40

Северянке грозит до 6 лет тюрьмы за кражу государственных денег


ПОЛЯРНЫЙ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Северянке грозит до 6 лет колонии за незаконную кражу денежных средств.

Следствием предварительно установлено, что подозреваемой, являющейся главным врачом «Медико-санитарной части №5» Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №120» Федерального медико-биологического агентства, в 2016 году был предоставлен очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, который она провела за пределами Мурманской области. Понимая, что в соответствии с законодательством Российской Федерации ей дано право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, женщина решила похитить бюджетные денежные средства, воспользовавшись своим служебным положением.

Выяснилось, что подозреваемая приобрела фиктивные чеки автозаправочных станций, а также фальсифицировала свое отпускное удостоверение, где было указано об её нахождении в отпуске в городе Севастополе. Затем, на основании ложных документов, представленных ею позднее в бухгалтерию учреждения, а также подписанных ею же финансовых документах, подозреваемой в качестве оплаты к месту проведения отпуска и обратно выплачены денежные средства в сумме более 24 тысячи рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Северянке грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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  • Но она же не на крыльях попала за пределы Мурманской области и не пешком шла явно. Так что сумма-то куда меньше будет, чем 24 тыс.Обычный врач за 24 тысячи сядет на 6 лет.... Другие миллиардами воруют и на воле.Проза жизни.
  • А украла бы 2,4 млрд рублей, отделалась бы условкой.
  • Она ею и отделается. Возместит и будет условка.
 
 
 
 
 
 
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