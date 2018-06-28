Жителя Калужской области будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Мурманске

28 Июня 2018 года, 17:19

СЕВЕРОМОРСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Житель Калужской области, 1983 года рождения, предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ДПС за совершённое дорожно-транспортное происшествие в Североморске.

Следствием установлено, что на момент совершения преступления 4 июня текущего года обвиняемый находился на территории ЗАТО город Североморск временно в связи с командировкой, в которой он в составе рабочей бригады менял лифтовое оборудование в жилых домах.

Прибывшим на место ДТП сотрудником дорожно-патрульной службы ГИБДД было предложено нарушителю пройти освидетельствование, от которого он отказался.

Понимая, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения влечет за собой наказание в виде лишения права управления транспортным средством, обвиняемый передал сотруднику ДПС взятку в сумме 3000 рублей с целью избежания привлечения к административной ответственности.

Сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в дежурную часть ОВД, чем пресек незаконные действия злоумышленника.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.