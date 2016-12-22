Серия новогодних мероприятий для детей стартовала в Мурманске

22 Декабря 2016 года, 09:46

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — В этом году в городских новогодних мероприятиях поучаствует 2800 детей, сообщает пресс-служба администрации Мурманска. Приглашение получили юные мурманчане, которые учатся на отлично или показывают высокие результаты в творчестве и спорте, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Часть новогодних представлений проходят в Детской театральной школе Мурманска. Остальные праздничные мероприятия, всего их будет 16, пройдут во всех округах города», - рассказала временно исполняющий полномочия главы Мурманска Тамара Прямикова.

Все ребята, пришедшие на елку, получили от Деда Мороза приятные подарки и поучаствовали в интерактивных играх с костюмированными новогодними персонажами.

АГМ