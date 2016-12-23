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Главная » Культура » Финишировал Мурманский областной фестиваль молодежного творчества «ТРАССА»
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 11:45

Финишировал Мурманский областной фестиваль молодежного творчества «ТРАССА»

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Финишировал IX Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА».

Его участниками в 2016 году стали более 300 талантливых молодых жителей области, успешно показавших себя на отборочных турах фестиваля, проводившихся с 3 по 11 декабря в Кировске, Мурманске, Заполярном и в Кандалакше. Площадками проведения финала стали мурманские ДК Железнодорожников и ДК «Судоремонтник».

В этом году в рамках «ТРАССЫ» состоялось шесть фестивальных площадок: малых театральных форм «Анти-freeze», вокала «Взлётная полоса», рэп-музыки «Сабвуфер», авторской песни «Струнное шоссе», фотографии и визуального искусства «Фара», эстрадного и современного танца «Highway». Для участников проводились творческие мастер-классы от профессионалов из других регионов. Они же стали председателями жюри отдельных площадок.

Так, в 2016 году, гостями Фестиваля стали Анастасия Крайнова, выпускница «Фабрики звезд», певица, диджей, экс-солистка группы «Тутси»; Елена Платонова, танцор, хореограф-постановщик, преподаватель, участница Girls Community, хореограф и резидент Icon Club, участница телепроекта «Танцы на ТНТ»; Евгений Исакевич, автор-исполнитель, композитор, поэт; Джованни Маурицио Паоло Каппелли, фотограф, более 30 лет работающий в индустрии модного бизнеса в Милане, Париже, Нью-Йорке, Чикаго, Барселоне, Кейптауне; Евгений Зайд, режиссёр-постановщик, выпускник Петербургской академии театрального искусства по специальности «Режиссура театра драмы» мастерской Вадима Голикова; Денис Григорьев (Карандаш) – известный российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер.

В рамках фестиваля малых театральных форм «Анти-freeze» в номинации «Художественное слово» лауреатом первой степени стала Анастасия Рясная, представительница театральной студии «Катарсис». В номинации «Мини-спектакль» лауреатами II степени стали коллектив «Диво» и дуэт Александры Мещяряковой и Веры Рыженковой. Первое место, по решению жюри, не присуждалось.

Победу в фестивале рэп-музыки «Сабвуфер» одержали Александр Сергеев (номинация «Сольный исполнитель») и группа «Зеробазеро» (номинация «Рэп-группа»).

Лучшей среди исполнителей авторской музыки (фестиваль «Струнное шоссе») стала Мария Лесукова.

Лауреатом первой степени фестиваля фотографии и визуального искусства «Фара» стала Марта Серобян, представительница Печенгского района.

На площадке «Highway» первое место досталось коллективу «SNAP» из Кандалакши. В номинации «Сольное выступление» победу отпраздновала Анастасия Жихрева из города Гаджиево.

На площадке «Взлётная полоса» в номинации «Исполнитель» в возрастной категории 14-19 лет жюри присудило два первых места. Они достались Ксении Ромасюковой и Дарье Лаппо. В возрастной категории 20-30 лет лучшей стала Зумруд Ибрагим-заде. В номинации «Дуэт» лауреатом I степени стал коллектив «Freedom». А лучшим ансамблем был признан «Candy's Show».

Интригой вечера стало вручение Гран-при фестиваля. Главный приз за совокупность заслуг получила Марта Серобян, фотограф, певица, неоднократный участник и лауреат фестиваля «ТРАССА», сотрудница ДК «Октябрь» из города Заполярный.

«ТРАССА» – это ежегодный фестиваль Мурманской области, который объединяет в свои ряды творческую и активную молодёжь со всего региона. Фестиваль представляет собой серию мероприятий (площадок) по разным направлениям творчества.

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