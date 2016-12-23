Марина Ковтун вручила ежегодные премии «За особый вклад в развитие культуры и искусства»

23 Декабря 2016 года, 12:00

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Марина Ковтун провела традиционную встречу с руководителями мурманских организаций творческих союзов и лауреатами ежегодной премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства».

Глава региона отметила, что в этом году в связи со столетием Мурманска культурная жизнь региона была особенно насыщенной. Самое активное участие в юбилейном марафоне приняли деятели культуры и искусства Заполярья.

«Вы – наш золотой фонд, и мы вами очень дорожим», – сказала Марина Ковтун. Представителей творческих профессий области, как отметила губернатор, отличают очень ясное понимание ответственности художника, самоотдача и искренность.

Говоря об итогах уходящего года, Ковтун упомянула большое событие в культурной жизни края – открытие обновленной филармонии. Директор областной филармонии Виктория Чачина отметила, что с открытием после реконструкции поменялась даже публика. С началом электронной продажи билетов на концерты приезжает много любителей музыки из области.

Председатель областной организации Союза писателей России Михаил Орешета рассказал, что впервые книга мурманского писателя Владимира Блинова об атомных ледоколах издана на японском языке. Орешета высказал пожелание видеть больше краеведческой литературы в школьных библиотеках. Он также рассказал о планах организовать творческие поездки писателей по Мурманской области.

Марина Ковтун в ответ сообщила, что в 2017 году региональным министерством образования и науки запланировано проводить в школах области «Час чтения». Писатели Мурманской области приглашаются к участию в проекте.

Затем губернатор вручила награды и премии деятелям культуры и искусства. Почетным знаком «За заслуги перед Мурманской областью» награждена директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина.

Лауреатами премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» стали писатели Леонид Коновалов и Борис Блинов, художники Вера Чеботарь и Николай Завертайло, художник Мурманского областного театра кукол Любовь Пьянкова, артист Мурманского областного драматического театра Александр Водопьянов, артистка Драматического театра Северного флота Ольга Денисова, архитектор Евгений Галыгин, солист филармонии Дмитрий Гилёв, заместитель директора филармонии Елена Завалиенко и артист Ансамбля песни и пляски Северного флота Анатолий Иванов.