В ДК Кирова с 26 декабря начнутся новогодние представления

23 Декабря 2016 года, 16:30

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Творческие коллективы Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова готовят театрализованные представления для детей, которые пройдут с 26 декабря по 5 января.

В этом году дошкольников и младших школьников ждет спектакль «В Новый Год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки», основанный на фильмах-сказках известных режиссеров Геннадия Васильева и Александра Роу: «Финист – Ясный сокол», «Морозко», «Кощей Бессмертный», «Там, на неведомых дорожках».

Во время театрализованного представления дети отправятся в путешествие по фильмам-сказкам в поисках Ёлочки, встретятся и познакомятся с различными персонажами, совершат чудо и спасут Новый Год.

В спектакле принимают участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбли бального танца «Ювента», «Ониона» и цирк «Комплимент».

Школьников 5-7 классов Дед Мороз, Снегурочка и специальные агенты приглашают на танцевально-развлекательную программу «Секретная миссия Деда Мороза, или время новогодних чудес». Ребята вместе с главными героями совершат путешествие по часовым поясам России и помогут доставить подарки всем детям. Окунуться в новогодний мир чудес они смогут вместе со сказочными героями и ансамблем эстрадного танца «Форсаж».