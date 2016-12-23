Предновогодний концерт оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема в Мурманской филармонии

Каким должен быть предновогодний концерт? Конечно же, создающий радостное, праздничное настроение!
Именно такую программу – «И хорошее настроение...» представит на сцене филармонии 28 декабря Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Борис Фрумкин).
Это настоящий джазовый карнавал, яркий калейдоскоп незабываемых мелодий, многие из которых пришли в джаз из кинофильмов либо из знаменитых бродвейских мюзиклов.
Специальный гость программы – певица Мари Карне.
В концерте также принимают участие солисты филармонии:
Людмила Лаврентьева (сопрано)
Наталья Васильева (сопрано)
Андрей Макаров (баритон).
Начало концерта в 19 часов.
Билеты в кассе филармонии: пр. Ленина,67, тел. 45-08-67