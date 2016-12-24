На территории железнодорожного вокзала пройдет «Песенный флешмоб»

23 Декабря 2016 года, 18:00

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Клуб авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 25 декабря в 16:00 примет участие в эстафете «Песенный флешмоб», посвященной дружбе между городами мира. Акция состоится на территории железнодорожного вокзала под куполом центрального зала.

Эстафета уже прошла в Украине, Италии, Швеции, Израиле, Словакии, Канаде, Приморском крае, Луганской, Донецкой и Херсонской областях, в городах Новосибирск и Ярославль. Участники акции исполнили песни «Смуглянка», «Катюша», «Солнечный круг», «От героев былых времен», «Я люблю тебя, жизнь!», «Широка страна моя родная», «А нам нужна одна победа», «Песня о тревожной молодости», «Ой, мороз, мороз», «Надежда» и многие другие.

Клуб авторской песни «Пять углов» под аккомпанемент гитары исполнит песню-визитную карточку Кольского Заполярья «Прощайте, скалистые горы» в канун столетия со Дня Рождения автора слов Букина Николая Ивановича.