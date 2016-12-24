На территории железнодорожного вокзала пройдет «Песенный флешмоб»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Североморске заработал новый банкомат ОФК Банка В Североморске заработал новый банкомат ОФК Банка
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
Путь к собственной квартире в Петербурге или Москве начинается с мечты! Путь к собственной квартире в Петербурге или Москве начинается с мечты!
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Приглашаем на НОВОГОДНИЙ БАЗАР на ул. Воровского Приглашаем на НОВОГОДНИЙ БАЗАР на ул. Воровского
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Рождество по-норвежски
 
 
 
 

Курсы валют 24.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,6664
-0,4886
1 USD
Доллар США
60,8528
-0,0113
1 EUR
Евро
63,5425
-0,0179
10 NOK
Норвежских крон
69,8157
-0,2493
10 SEK
Шведских крон
65,9487
-0,0508
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-8°
2.6 м/с
давление 743.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Нордавиа
Нордавиа:

Накануне 100-летнего юбилея Заполярной столицы руководители авиакомпаний «Нордавиа» Анатолий Семенюк и Red Wings Евгений Ключарёв в режиме оффлайн-конференции ответили на вопросы, которые интересуют северян

 
 
 
 

Выбор редакции

96,1% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение
23 Декабря 2016, 14:50
96,1% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение
Режим работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников
23 Декабря 2016, 14:15
Режим работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников
УФАС вынесло предупреждение Мурманскому рыбному порту по делу об ограничении въезда автокрана на свою территорию
23 Декабря 2016, 13:20
УФАС вынесло предупреждение Мурманскому рыбному порту по делу об ограничении въезда автокрана на свою территорию
30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»
23 Декабря 2016, 12:47
30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»
 
 
 
 

Самое читаемое

В Кандалакше полицейскими возбуждено уголовное дело за причинение ножевых ранений двум местным жительницам
23 Декабря 2016, 18:33
Volvo анонсировала защитный ключ
23 Декабря 2016, 19:24
Команда полицейских Мурманской области впервые за шесть лет получила переходящий кубок «Динамо»
23 Декабря 2016, 19:00
Официальные курсы валют на 24 декабря
24 Декабря 2016, 07:00
Астронавт Пирс Селлерс скончался
24 Декабря 2016, 13:00
В Ковдоре обрушилась горная порода. Люди не пострадали
24 Декабря 2016, 16:34
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Культура » На территории железнодорожного вокзала пройдет «Песенный флешмоб»
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 18:00

На территории железнодорожного вокзала пройдет «Песенный флешмоб»


МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Клуб авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 25 декабря в 16:00 примет участие в эстафете «Песенный флешмоб», посвященной дружбе между городами мира. Акция состоится на территории железнодорожного вокзала под куполом центрального зала.

Эстафета уже прошла в Украине, Италии, Швеции, Израиле, Словакии, Канаде, Приморском крае, Луганской, Донецкой и Херсонской областях, в городах Новосибирск и Ярославль. Участники акции исполнили песни «Смуглянка», «Катюша», «Солнечный круг», «От героев былых времен», «Я люблю тебя, жизнь!», «Широка страна моя родная», «А нам нужна одна победа», «Песня о тревожной молодости», «Ой, мороз, мороз», «Надежда» и многие другие.

Клуб авторской песни «Пять углов» под аккомпанемент гитары исполнит песню-визитную карточку Кольского Заполярья «Прощайте, скалистые горы» в канун столетия со Дня Рождения автора слов Букина Николая Ивановича.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на концерт «Мы нелюбимых песен не поем»
2.
В Мурманске споют «Правильные песни»
3.
Фонтан на центральной площади Мурманска обновят
4.
В центре Мурманска задержали мужчину с огнестрельным оружием и муляжами гранат
5.
Детская площадка в центре Мурманска будет расширена
 
 
 
 
    array(2) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "23816" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/194835.html" ["comment"]=> string(44) "На ПОДВИГ Отчизна зовёт?" ["date"]=> string(19) "2016-12-24 14:50:12" ["autor"]=> string(22) "2297553 Здешний" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://media.cackle.me/a/ba/547330b719f6440143254" ["ip"]=> string(13) "78.25.121.121" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:62780313" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "23819" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/194835.html" ["comment"]=> string(163) "Спасибо за поддержку ... Пламя души своей,знамя страны своей Мы пронесём через миры и века!" ["date"]=> string(19) "2016-12-24 17:07:31" ["autor"]=> string(14) "Татьяна" ["email"]=> string(25) "yshgorod.nedvig@gmail.com" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "46.164.180.53" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:62783406" } }
  • На ПОДВИГ Отчизна зовёт?
  • Спасибо за поддержку ... Пламя души своей,знамя страны своей Мы пронесём через миры и века!
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта