Певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет

26 Декабря 2016 года, 08:10

ЛОНДОН/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - На 54-м году жизни умер британский певец Джордж Майкл. О смерти певца сообщил его агент.

Певец умер в своём доме в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, расположенном к северо-западу от Лондона. В заявлении полиции о смерти Майкла отмечается, что на данном этапе расследования гибель артиста хоть и рассматривается как необъяснимая, но не вызывающая подозрений.

Джордж Майкл родился в Лондоне, прославился в 1980-х годах, выступая в составе поп-дуэта Wham! После распада коллектива в 1986 году Майкл начал сольную карьеру.