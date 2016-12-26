В Мурманске состоялся VII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок главы Мурманска

26 Декабря 2016 года, 12:00

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялся VII открытый турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-Ринг» на Кубок главы Мурманска.

В турнире приняли участие 65 команд из Мурманска и Мурманской области, всего в деловом центре «Арктика» собралось более 300 интеллектуалов, готовых сразиться за первенство.

Почетным гостем мероприятия и ведущим игры стал знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель приза «Хрустальная сова», вице-президент Международной ассоциации клубов Александр Рубин.

Соревнования открыла временно исполняющая полномочия главы Мурманска Тамара Прямикова.

«Городские власти всегда поддерживали и будут поддерживать интеллектуальные игры, – отметила Тамара Прямикова. – Отрадно, что сегодня в них принимают участие не только школьники и студенты, но и рабочая молодежь города».

Турнир прошел в четырех категориях: школьной, студенческой, корпоративной и абсолютной. Победителями в общем зачете стала команда Норманны.

АГМ