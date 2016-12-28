Мурманские театры и библиотеки в праздничные дни будут работать в особом режиме

28 Декабря 2016 года, 12:15

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — Мурманские учреждения культуры в праздничные дни будут работать в особом режиме, сообщает региональный комитет по культуре и искусству.

Со 2 по 5 января в ДК им. С.М. Кирова северяне смогут посетить представления в 13:00 и 15:00, а также танцевально-развлекательную программу в 16:30. 6, 7 и 8 января во дворце культуры пройдут занятия различных творческих коллективах.

Мурманский областной драматический театр со 2 по 6 января предлагает посетителям новогодние спектакли для детей в 11:30 и 14:30. 7 и 8 января в 16:00 на сцене драмтеатра будет представлен балет «Золушка» с участием солистов Большого театра. Со 2 по 8 января зрителей ждут вечерние спектакли, начало представлений в 19:00.

Для юных мурманчан со 2 по 8 января работает Мурманский областной театр кукол. Спектакли начнутся в 10:00, 12:00, 15:00, 17:30 и 19:30. Кроме того, 8 января в 14:00 в Мурманской областной филармонии состоится детский концерт.

Кроме того, со 2 по 8 января работают экспозиции краеведческого музея, 4, 5, 6 и 8 января — художественного музея, а с 3 по 5 января — научной библиотеки.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека будет работать со 2 по 8 января с 10.00 до 18.00.