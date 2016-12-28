Мото-Дед Мороз и Зимушка-Зима раздали около 400 сладких подарков юным мурманчанам

28 Декабря 2016 года, 12:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Около 400 сладких подарков для юных мурманчан было роздано во время мотопробега Мото-Деда Мороза и Зимушки-Зимы. Ещё около 150 адресных подарков в ближайшее время вручат детям из малообеспеченных семей.

«Мото-Новый год» - это уникальный за Полярным кругом проект по необычному поздравлению детей с Новым годом, а также адресному поздравлению детей из малоимущих семей. Во время мероприятия дети водили хороводы с Мото-Дедом Морозом и Зимушкой-Зимой, пели песни, читали стихи. Некоторые вручили письма и небольшие подарочки.

27 декабря праздник состоялся в Заполярном. Со 2 по 10 января мероприятия проекта пройдут в Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Апатитах, Полярных Зорях и в Кандалакше.